Продажа готовых компаний и юридических адресов в Москве

Готовые компании с расчетным счётом и без

Предоставляем комплексные решения для вашего бизнеса: готовые ООО с открытыми расчетными счетами и ЭЦП, выданными ИФНС в таких банках, как Сбербанк, Альфа банк, Тинькофф и другие. Наш опыт позволяет подобрать подходящего директора для любых проектов, а также осуществить смену учредителя и директора при необходимости. Мы также занимаемся покупкой и продажей ООО с оборотами, обеспечивая быструю смену участников. Наша компания успешно работает на рынке уже 20 лет, что подтверждает нашу надежность и качество услуг.

Мы готовы оказать помощь в сдаче любой электронной отчетности и подключении к ЭЦП ИФНС, ТАКСНЕТ, СБИС и другим программам. Получение ЭЦП в ИФНС осуществляется быстро и без лишних хлопот. Помимо этого, всегда в наличии готовые ИП с ЭЦП из ИФНС, как с расчетным счетом, так и без него.

Наша команда предоставляет услуги директора для вашей компании, а также предлагает зарплатные проекты. Мы можем провести смену директора и учредителя при необходимости. Для вашего удобства предоставляем юридические адреса по всем налоговым Москвы.

Также у нас в наличии предложения о 3-х месячных и свежих готовых фирмах с сданной отчетностью, а также открытым расчетным счетом в таких банках, как Сбербанк, РУС банк, ПромСвязь банк и Локо банк. Наши услуги помогут вам оперативно начать свой бизнес и успешно развиваться.