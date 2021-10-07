Продажа готовых компаний и юридических адресов в Москве
Каталог готовых фирм ООО в Москве с расчетным счетом и без. У нас вы сможете купить готовые ООО с идеальной налоговой репутацией.
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Готовые компании с расчетным счётом и без
Предоставляем комплексные решения для вашего бизнеса: готовые ООО с открытыми расчетными счетами и ЭЦП, выданными ИФНС в таких банках, как Сбербанк, Альфа банк, Тинькофф и другие. Наш опыт позволяет подобрать подходящего директора для любых проектов, а также осуществить смену учредителя и директора при необходимости. Мы также занимаемся покупкой и продажей ООО с оборотами, обеспечивая быструю смену участников. Наша компания успешно работает на рынке уже 20 лет, что подтверждает нашу надежность и качество услуг.
Мы готовы оказать помощь в сдаче любой электронной отчетности и подключении к ЭЦП ИФНС, ТАКСНЕТ, СБИС и другим программам. Получение ЭЦП в ИФНС осуществляется быстро и без лишних хлопот. Помимо этого, всегда в наличии готовые ИП с ЭЦП из ИФНС, как с расчетным счетом, так и без него.
Наша команда предоставляет услуги директора для вашей компании, а также предлагает зарплатные проекты. Мы можем провести смену директора и учредителя при необходимости. Для вашего удобства предоставляем юридические адреса по всем налоговым Москвы.
Также у нас в наличии предложения о 3-х месячных и свежих готовых фирмах с сданной отчетностью, а также открытым расчетным счетом в таких банках, как Сбербанк, РУС банк, ПромСвязь банк и Локо банк. Наши услуги помогут вам оперативно начать свой бизнес и успешно развиваться.
Готовые фирмы и ооо по Москве и области
В сфере бизнеса время играет решающую роль. Важно принимать быстрые решения, чтобы не упустить выгодные контракты, возможности участия в торгах или занять пустующую нишу на рынке. Если единственное препятствие для того, чтобы начать бизнес прямо сейчас, заключается в отсутствии юридического лица, тогда купить готовое ООО с расчетным счетом может быть оптимальным решением. Стандартная регистрация новой фирмы занимает значительное количество времени - оформление документов и подача их в соответствующие инстанции может занять от 3 до 5 рабочих дней, а иногда и несколько недель из-за бюрократических процедур. В результате упущенная прибыль за это время может составить внушительную сумму, значительно превышающую стоимость готовой компании с расчетным счетом.
Обращаясь к нам за покупкой юридического лица, вы сможете приступить к работе уже в день обращения, поскольку компания будет полностью оформлена на вас в течение 7 дней. Это даст вам возможность не терять времени на ожидание и начать свой бизнес максимально оперативно.
Наша компания предоставляет готовые ООО с расчетными счетами, что поможет вам максимально ускорить процесс запуска бизнеса и сосредоточиться на важных задачах без лишних затрат времени и усилий на оформление юридического лица.
Цены на готовые компании
Цена на готовую компанию с расчетным счетом или без него зависит от разнообразных факторов, которые существенно влияют на перспективы и возможности бизнеса. Среди таких факторов следующие:
Организационно-правовая форма собственности - различные формы собственности могут влиять на стоимость компании.
Вид хозяйственной деятельности - отрасль, в которой действует компания, также имеет значение при определении цены.
Наличие лицензии - наличие или отсутствие необходимых лицензий может повлиять на стоимость компании.
Расчетный счет в определенном банке - наличие расчетного счета в популярных или престижных банках может повлиять на цену.
Срок существования юридического лица - более долгое время существования компании может повысить ее стоимость.
Регистрация в различных инспекциях ФНС Москвы и других регулирующих органах - правильная регистрация компании может быть одним из определяющих факторов цены.
Мы гарантируем, что все предлагаемые нами компании являются стопроцентно юридически чистыми. На странице представлен список доступных вариантов с указанными ценами. Вы сможете выбрать подходящее для вашего бизнеса ООО с расчетным счетом в различных банках или компанию без расчетного счета, которые обычно стоят дешевле. Это даст вам возможность выбрать наилучший вариант, соответствующий вашим потребностям и бюджету.
Готовая фирма с расчетным счетом представляет собой юридически оформленную компанию, которая уже прошла процедуру регистрации в налоговых и других организациях. Она предлагается для продажи потенциальным предпринимателям, которые стремятся быстро начать свой бизнес и избежать длительной процедуры регистрации новой компании.
Основные преимущества готовой фирмы с расчетным счетом:
Мгновенное начало деятельности: Покупатель получает готовую компанию и может приступить к своей деятельности сразу же после совершения сделки. Это позволяет сэкономить время и ресурсы, которые обычно уходят на регистрацию новой компании.
Юридическая чистота: Компания, которая предлагается к продаже, уже прошла регистрацию во всех необходимых организациях и имеет полный пакет документов, подтверждающих ее юридическую чистоту. Это обеспечивает покупателя защитой от возможных юридических проблем и рисков.
Готовые договоры и контракты: Заключенные ранее договоры и контракты остаются действительными после смены владельца компании, что позволяет покупателю сохранить важные деловые отношения.
Готовый расчетный счет: Наличие расчетного счета у готовой фирмы облегчает операционную деятельность и позволяет быстро приступить к банковским операциям.
В итоге, приобретение готовой фирмы с расчетным счетом позволяет предпринимателям оперативно начать свой бизнес и сосредоточиться на его развитии, минуя сложные процедуры регистрации и получения необходимых документов. Однако перед покупкой готовой компании важно провести тщательную проверку юридической чистоты и обстоятельств сделки, чтобы избежать возможных неприятных сюрпризов в будущем.
Покупка готовой компании, особенно с расчетным счетом, может быть выгодным решением из-за ряда преимуществ:
Экономия времени: Купив готовую компанию, вы избегаете длительных процедур регистрации новой фирмы, оформления документов и взаимодействия с органами регистрации. Это позволяет сэкономить много времени и быстро приступить к деловой деятельности.
Минимизация рисков: Приобретая готовую компанию, вы получаете уже зарегистрированную и проверенную на юридическую чистоту фирму. Это снижает риск возможных проблем с документами и регистрацией.
Гарантированный расчетный счет: Готовая компания уже имеет открытый расчетный счет в банке, что облегчает банковские операции и обеспечивает более быстрый старт бизнеса.
Мгновенное начало работы: После покупки готовой компании, вы можете приступить к своей деятельности практически сразу же, минуя долгий процесс создания нового юридического лица.
Консультации и поддержка: Обращаясь к опытным специалистам, как в ЮК «Дата», вы получаете квалифицированную консультацию по всем вопросам, связанным с приобретением готовой компании. Это позволяет сделать осознанный выбор и избежать возможных неприятных ситуаций.
ЮК «Дата» имеет многолетний опыт в области предоставления услуг для бизнеса, что гарантирует высокий уровень обслуживания и профессиональный подход к каждому клиенту. Если у вас возникли вопросы относительно покупки готового юридического лица, наши специалисты с радостью окажут вам помощь и ответят на все интересующие вас вопросы.
Для покупки готового ООО с расчетным счетом через ЮК «Дата» процесс обычно выглядит следующим образом:
Отправка заявки: Вы можете связаться с ЮК «Дата» по электронной почте, чату или телефону, указанным на их сайте, и отправить заявку на приобретение готового ООО с расчетным счетом.
Бесплатная консультация: После того, как заявка будет получена, менеджеры ЮК «Дата» предоставят вам бесплатную консультацию. В ходе консультации вы сможете обсудить детали и задать все интересующие вас вопросы.
Оформление покупки: После того, как вы определитесь с покупкой, будет оформлена сделка на приобретение готового ООО с расчетным счетом. Вам предоставят все необходимые документы, подтверждающие собственность на компанию, ее юридическую чистоту и действительность расчетного счета.
Важно отметить, что сотрудничество с ЮК «Дата» гарантирует отсутствие задолженности купленного ООО по налоговому законодательству, а также отсутствие административных, уголовных и хозяйственных проблем, так как компания проходит полный аудит. Это обеспечивает клиентам безопасность и надежность сделки.
Покупка готового ООО с расчетным счетом через ЮК «Дата» является разумной альтернативой классической регистрации новой компании, так как это позволяет быстрее, проще и надежнее начать бизнес, избежав возможных ошибок и бюрократических сложностей. В штате ЮК «Дата» работают квалифицированные юристы, которые обеспечивают профессиональную юридическую поддержку для решения всех вопросов, связанных с приобретением готового ООО.
Верно, юридический адрес представляет собой официальный адрес, который указывается во всех юридических документах и регистрационных записях вашей организации. Это адрес, по которому организация зарегистрирована в налоговых и других государственных органах.
Юридический адрес должен быть точно указан в учредительных документах, таких как устав или договор учреждения, и он играет важную роль во многих аспектах деятельности компании:
Регистрация компании: Юридический адрес является одним из обязательных данных при регистрации юридического лица.
Сообщения с органами: По юридическому адресу органы государственной власти и налоговые органы отправляют официальные уведомления и письма.
Юридические процессы: Юридический адрес служит местом для отправки официальных судебных документов и судебных уведомлений.
Банковские операции: При открытии расчетного счета в банке, необходимо предоставить документы, подтверждающие юридический адрес компании.
Налоговая отчетность: Юридический адрес используется при подаче налоговой отчетности и других документов в налоговые органы.
Важно отметить, что юридический адрес должен быть реальным и фактически существовать. Использование фиктивных или недействительных адресов может повлечь за собой серьезные правовые и финансовые последствия для компании и ее руководителей.
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Как и где найти юридический адрес?
№ 1
В качестве адреса может выступить адрес одного из тех, кто организовывает фирму. Только в данном случае вам обязательно нужно предоставить выписку из домовой книги и финансово-лицевого счёта, а также согласие в письменном виде всех членов семьи, которые по данному адресу проживают.
Не стоит забывать о том, что фирма, зарегистрированная таким образом, как субъект малого предпринимательства должна обязательно заявить о себе в Территориальном агентстве по развитию и поддержке малого предпринимательства (ТАРП).)
№ 2
Можно договориться, к примеру, с собственником некого помещения о том, что ваша фирма будет зарегистрирована на его адрес. Но тут также есть несколько моментов, которые обязательно нужно учесть.
Во-первых, если это собственник, то пакет документов, подтверждающий это, обязательно должен присутствовать. Это и свидетельство на право собственности, и свидетельство на регистрацию права собственности и т.д.
№ 3
Можно купить юридический адрес напрямую. Очень много юридических фирм на данный момент занимаются подобным видом услуг, но, в основном, практически все они перепродают юридические адреса. Только около 30% приобретают их непосредственно у собственника помещения.
Но, обращаясь в подобную фирму, не забывайте узнать о ней побольше информации, потому что подобных фирм-мошенников сейчас очень много.